Agnipath Scheme: मोदी सरकार पर बरसे सीएम गहलोत- 'हमसे पूछते तो अच्छे ढंग से स्कीम लागू होती'

जयपुर, 27 जून। एक बार फिर से केंद्र सरकार की 'अग्निपथ स्कीम' को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने इस बारे में ट्वीट किया है कि 'देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है, सेना में ये जो अग्निपथ लेकर आए हैं, एक नया प्रयोग है, सबको पूछकर करते, पार्लियामेंट में डिस्कशन होता, रिटायर्ड अफसरों को पूछते तो और अच्छे ढंग से स्कीम लागू हो सकती थी. उसको भी बना दिया कॉन्ट्रोवर्सी में।'

उन्होंने इससे पहले कहा था कि ये सरकार केवल धर्म के नाम पर देश को बांटने में जुटी है लेकिन ये देश एक था और हमेशा अखंड रहेगा ये कोई गारंटी नहीं है। देश में, आर्थिक स्थिति गर्त में जा रही है, क्या भविष्य है नौजवानों का, वो आपने देख लिया अभी अग्निपथ को लेकर, जिन्होंने एग्जाम दे दिए, फिजिकल टैस्ट दे दिया, इंतजार कर रहे थे नौकरी का, अचानक पता लगा कि नई स्कीम आ गई तो बच्चों का भविष्य क्या होगा? आप ही बताइए।

'स्कूल है दूर...इसलिए नहीं छूटेगी बेटी की पढ़ाई', गहलोत सरकार ने किया मुफ्त साइकिल योजना का ऐलान

मालूम हो कि 'अग्निपथ स्कीम' के खिलाफ कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट मंगलवार को निर्वाचन क्षेत्र टोंक में सत्याग्रह करने जा रहे हैं। जिसके बारे में उन्होंने भी ट्वीट करके लोगों को जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि 'फौज में सिर्फ नौकरी करने के लिए युवा नहीं जाते हैं। युवा गुस्से में है, अग्निपथ योजना को तुरंत केंद्र सरकार वापस ले, उन्होंने कहा कि आपने युवाओं के सपने के साथ खिलवाड़ किया है।'

