Rajasthan

oi-Vishwanath Saini

भीलवाड़ा। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के करेड़ा थाना क्षैत्र के शिवपुर गांव में दलित दूल्हे को घोड़ी से नीचे उतारने का मामला सामने आया है। आरोप है कि स्‍वर्ण समाज के लोगों ने दलित दूल्‍हे को घोड़ी से नहीं उतरने पर पेट्रोल से जलाकर मारने की भी धमकी दी। इसकी सूचना पर आसीन्‍द पुलिस उपाधीक्षक रोहित मीणा और करेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची।

बता दें कि पुलिस ने एक दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दूल्हे के रिश्‍तेदार जगदीश चन्‍द्र सालवी ने बताया कि भीम निवासी प्रकाश सालवी की बारात थाना क्षेत्र के शिवपुर गांव के मोहन लाल सालवी के यहां लाए थे। इस दौरान यहां दूल्हे को घोड़ी पर बैठाकर बिंदोरी निकाली जा रही थी। तभी गांव के कुछ लोग आए और दूल्‍हे को घोड़ी से नीचे उतार दिया। इसके बाद उन्होंने आरोपियों से बात की तो वे नहीं माने और घोड़ी पर बैठने पर पेट्रोल डालकर दूल्‍हे को जिंदा जलाने की चेतावनी भी दे डाली।

भीलवाड़ा के करेड़ा पुलिस थाना के इंचार्ज जगदीश प्रसाद सालवी कहते हैं कि शिकायत मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शादी को सुरक्षा में करवाया है। फ़िलहाल इस मामले में पुलिस ने गांव के एक दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

We received information today that a Dalit groom was forced by upper caste people to get down from horse in Shivpur village,& people participating in marriage procession were thrashed. Case registered, probe on: Jagdish Prasad, Karera police station in-charge, Bhilwara, Rajasthan pic.twitter.com/N09f1zU3Sg