राजस्थान के टोंक में भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत, खाटू श्याम जी से लौट रहा था परिवार

Rajasthan

oi-Kapil Tiwari

जयपुर। Road accident in tonk rajasthan बुधवार को राजस्थान के टोंक इलाके में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 8 लोगों के मारे जाने की खबर है। साथ ही 4 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज जयपुर के एक अस्पताल में चल रहा है।

हादसे के बाद दोनों वाहनों के ड्राइवर फरार

जानकारी के मुताबिक, जयपुर-कोटा नेशनल हाईवे पर स्थित टोंक में बनास पुलिया के पास एक तेज रफ्तार में आ रहे ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। कार में सवार 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। डीजीपी टोंक ने बताया है कि ट्रक और कार के ड्राइवर इस हादसे के बाद फरार हो गए हैं। वहीं घायलों को हमने जयपुर के लिए रेफर कर दिया है।

Rajasthan: Eight dead and four injured after the vehicle they were travelling in rammed into a truck in Tonk, earlier today.

"Injured have been referred to Jaipur. Drivers of both the vehicles are absconding", says DGP Tonk. pic.twitter.com/ZxSIxCdbo9