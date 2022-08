वो करेंगी आपको Video Call, फिर बनाएंगी शिकार, Raipur Police ने बताये बचने के उपाय, पढ़िए जरूरी खबर

Raipur

oi-Dhirendra Giri

रायपुर, 20 अगस्त। किसी दिन आपके मोबाइल की घंटी बजेगी, फिर कोई खूबसूरत लड़की वीडियो कॉल पर अश्लील बातें करने का प्रयास करेगी,अगर अपने अपना कैमरा ऑन रखा,तो स्क्रीन शेयर हो जाएगी,फिर मैडम ब्यूटीफुल आपको फूल बनाकर ब्लैकमेल करने लग जाएगी। चौंकिए मत ,यह सब वाकई में हो रहा है। यह खबर पूरी पढ़िए,क्योंकि एहतियात ही आपको हानि ट्रेप गैंग से बचा सकती है। आप भले भी कितने ही शरीफ क्यों न हों, एक वीडियो कॉल रिसीव करके बड़ी बदनामी के चंगुल में फंस सकते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर इन दिनों ऐसी ही खूबसूरत बालाओं के निशाने पर है,इसके अलावा साइबर ठग अलग-अलग तरीकों से लोगों को लूट रहे हैं,इस समस्या से निजात दिलाने के लिए अब छत्तीसगढ़ पुलिस सक्रिय हो गई है।

यह भी पढ़ें Matrimonial Site पर हुई दोस्ती, दिखाए सपने ,फिर लूट ली जीवनभर की कमाई

English summary

She will make you a video call, then she will make a victim, Raipur Police has told you the means of survival