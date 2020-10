बलरामपुर में रेप को छोटी घटना बताकर घिरे छत्तीसगढ़ के मंत्री, सफाई में कही ये बातें

Raipur

oi-Vinay Saxena

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में हाथरस जैसी घटना को 'छोटी घटना' बताकर फंसे भूपेश बघेल सरकार में श्रम मंत्री शिवकुमार डहरिया ने सफाई दी है। दरअसल, डहरिया के इस बयान के बाद कांग्रेस की किरकिरी हो रही थी। वह विपक्ष के निशाने पर आ गए थे। बयान पर बवाल बढ़ने के बाद अब डहरिया ने सफाई जारी की है। डहरिया ने कहा, 'मैंने बलात्कार की घटना को छोटी घटना नहीं कहा था। बलात्कार हमेशा एक बड़ी घटना है। मैंने बलात्कार के बाद हुई घटनाओं की श्रृंखला पर अपनी राय व्यक्त की थी। बलात्कार पर मेरी राय नहीं थी।'

बलरामपुर में रेप की घटना को बताया था 'छोटा'

बता दें, बघेल सरकार में मंत्री शिव डहरिया ने पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था, 'रमन सिंह हाथरस पर क्यों नहीं ट्वीट कर कर रहे हैं? क्या वहां जो हुआ वो अच्छा हुआ है? और कोई छोटी घटना हो गई छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में, वो सिर्फ छत्तीसगढ़ सरकार की आलोचना के सिवा कुछ काम नहीं कर रहे।' डहरिया ने कहा था, 'हाथरस में इतनी बड़ी घटना हो गई और भाजपा और डॉ. रमन सिंह की जुबान क्यों नहीं खुल रही है, कुछ तो उनको इस विषय में भी बोलना चाहिए।'

#WATCH Chhattisgarh Minister Shiv Dahariya speaks on ex-CM Raman Singh's tweet on rape in state's Balrampur "A big incident took place in Hathras, why is Raman Singh not tweeting? A small incident took place in Balrampur. He's doing nothing except criticising Chhattisgarh."(3.10) pic.twitter.com/FkOet64Ksp