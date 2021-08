छत्तीसगढ़ः कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह पत्रकार के सवाल पर भड़के, कहा-आप अंगूठाछाप आदिवासी की तरह बात मत करें

Raipur

oi-Prashanth Rai

रायपुर। हाल ही में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पर गंभीर आरोप लगाने वाले कांग्रेस पार्टी के विधायक बृहस्पति सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं। विधायक बृहस्पति सिंह ने आदिवासियों को लेकर एक विवादित बयान दिया है। दरअसल, कुछ पत्रकार उनसे सवाल कर रहे थे, जिससे बौखला कर विधायक भड़क गये और पत्रकारों के लिए अंगूठाछाप आदिवासी शब्द का प्रयोग किया। इसके अलावा उन्होंने एक पत्रकार को यह तक कह दिया कि आपकी दिमागी हालत ठीक नहीं है।

दरअसल राज्य के रामानुजगंज विधानसभा सीट से विधायक बृहस्पति सिंह के काफिले पर कुछ दिनों पहले हमला हुआ था। इस हमले के बाद कांग्रेस विधायक ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पर आरोप लगाया था कि यह हमला उन्हीं के इशारे पर हुआ है। इतना ही नहीं बृहस्पति सिंह ने कहा था कि टीएस सिंहदेव महाराजा हैं, वो कुछ भी करते हैं और उनकी हत्या भी करवा सकते हैं। अपने इस बयान के बाद उन्होंने माफी भी मांगी थी। उनके इसी बयान को लेकर पत्रकारों ने जब उनसे सवाल किया तब वो भड़क गए।

#WATCH | "You're journalists, you're educated. It's not right to ask questions like 'Anguthachap Adivasis'... Set your mental state right & then ask:Chhattisgarh Cong MLA Brihaspati Singh on question over apologizing after murder allegations against Health Min TS Singh Deo(03.07) pic.twitter.com/Jndr4w6sUV