पंजाब में सीएम चन्नी पर अमित शाह का तंज, 'जो PM को सुरक्षित मार्ग नहीं दे सकता, वो राज्य को क्या बचाएगा'

लुधियाना, 13 फरवरी। पंजाब समेत देश के अन्य चार राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान शुरू हो गए हैं। इसी क्रम में पंजाब के लुधियाना में बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने मंच से कहा, 'पंजाब में सरकार बनने पर हम राज्य के 4 शहरों में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो शाखा कार्यालय स्थापित करेंगे। नशीली दवाओं की रोकथाम के लिए, हम राज्य के हर जिले में एक टास्क फोर्स बनाएंगे।' इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर भी निशाना साधा।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 'चन्नी साहब पंजाब में फिर से कांग्रेस की सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं। एक मुख्यमंत्री जो भारत के प्रधानमंत्री को सुरक्षित मार्ग नहीं दे सकता, क्या वह पंजाब को सुरक्षा प्रदान कर सकता है? पंजाब में सबसे बड़ा मुद्दा सुरक्षा का है क्योंकि पाकिस्तान यहां से सटा हुआ है इसलिए सत्ता ऐसी हाथों में दीजिए जो पंजाब और देश की सुरक्षा को मजबूत करे, दुश्मनों को उंगली करने का भी मौका ना दें।' अमित शाह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, 'मैंने अभी अरविंद केजरीवाल का भाषण सुना, वो कह रहे हैं कि हम नशे को भगाएंगे। केजरीवाल साहब पूरी दिल्ली को शराब में डुबोने के बाद आप पंजाब में आकर कहते हैं कि हम नशे से मुक्त करेंगे'।

