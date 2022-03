कांग्रेस में लंबा रह चुका है बगावत इतिहास, क्या है पार्टी की सियासी पकड़ मज़बूत करने का फॉर्मूला ?

Punjab

चंडीगढ़, 19 मार्च 2022। कांग्रेस को पांच राज्यों में मिली करारी हार के बाद बीते तीन दिनों में जी- 23 की तीसरी बैठक हो चुकी है। जी-23 के नेता लगातार कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। खुली जुबान से तो कोई भी नेता अपनी बात नहीं रख पा रहा है लेकिन दूसरे के कंधों पर बंदूक रख कर ज़रूर चला ज़रूर रहा है। कांग्रेस अब तक के अपने इतिहास में सबसे खराब दौर से गुजर रही है। पांच राज्यों के हाल ही हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी के नेता नेतृत्व को लेकर नए सवाल खड़े कर रहे हैं।

