कौन हैं सिमरनजीत सिंह मान? संगरूर में AAP को दी पटकनी, भिंडरावाले को दिया है जीत का श्रेय

चंडीगढ़, जून 26। पंजाब की संगरूर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में शिरोमणी अकाली दल (अमृतसर) के अध्यक्ष सिमरनजीत सिंह मान ने जीत दर्ज की है। सिमरनजीत सिंह मान ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के गढ़ में सेंध लगाई है, क्योंकि भगवंत मान इसी सीट से लोकसभा सांसद थे। उपचुनाव में जीत दर्ज करने के बाद सिमरनजीत सिंह मान विवादों में घिर रहे हैं। दरअसल, उन्होंने अपनी जीत का श्रेय खालिस्तानी आतंकी जरनैल सिंह भिंडरावाले को दिया है। 77 साल के सिमरनजीत सिंह मान ने जीत के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं और संत जरनैल सिंह भिंडरावाले की जीत है।

यह जीत दीप सिद्धू को समर्पित- सिमरनजीत सिंह मान

सिमरनजीत सिंह मान ने आगे कहा है कि हमारी यह जीत भिंडरावाले के साथ-साथ दीप सिद्धू को समर्पित है। उन्होंने कहा कि इन सभी ने सिख समुदाय के लिए अपने खून को समर्पित किया है। आपको बता दें कि दीप सिद्धू वही शख्स है जो हाल ही में रोड एक्सीडेंट में मारा गया था और पिछले साल गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा का मुख्य साजिशकर्ता था। आपको बता दें कि संगरूर के नवनिर्वाचित सांसद सिमरनजीत सिंह मान पहले भी अपनी खालिस्तानी सोच को लेकर विवादों में रह चुके हैं।

