पंजाब: दूसरे दिन भी रेल ट्रैक पर बैठे किसान, सरकार से है ये मांग

चंडीगढ़, 21 दिसम्बर 2021। कृषि कानूनों की वापिसी के बाद भी पंजाब में किसान अपनी कुछ मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। सोमवार को प्रदर्शन कर रहे किसानों ने रेल रोको अभियान की शुरुआत की जिसके बाद आज मंगलवार सुबह भी किसान रेल ट्रैक पर बैठे हुए हैं। बता दें कि किसानों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांग पूरी नहीं करती है उनका यह प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा।

ठंड में भी ट्रैक पर डटे रहे किसान

देश भर में ठंड ने अपना सितम ढाना शुरू कर दिया है। ऐसे में पंजाब में रोजाना तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है लेकिन किसान अपनी मांग को पूरा कराने के लिए सर्दी का सामना कर ने को भी तैयार हैं। सोमवार की पूरी रात और आज मंगलवार की सुबह भी किसान सर्द हवाओं के बीच रेलवे ट्रैक पर अड़ दिखाई दिए।

