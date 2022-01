पंजाब चुनाव: AAP ने जारी की तीन उम्मीदवारों वाली 8वीं लिस्ट, अब तक पार्टी ने बांटे 104 टिकट

Punjab

oi-Akarsh Shukla

चंडीगढ़, 07 जनवरी। आम आदमी पार्टी (आप) ने शुक्रवार को पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की आठवीं लिस्ट भी जारी कर दी। तीन उम्मीदवारों वाली इस सूची में 'आप' जालंधर सेंट्रल से रमन अरोड़ा, गुरु हर सहाए से फौजा सिंह सरारी और अबहोर से दीप कंबोज को टिकट दिया है। बता दें कि हाल ही में चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों में बड़ी जीत दर्ज करने वाली आम आदमी पार्टी अब तक कुल 104 प्रत्याशियों को मैदान में उतार चुकी है।

पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर कई तरह की अटकलें भी सामने आ रही हैं, संयुक्त समाज मोर्चा की ओर से दावा किया जा रहा है कि वह आम आदमी पार्टी में गठबंधन हो सकता है। इसी क्रम में बीते रविवार संयुक्त समाज मोर्चा के मुखिया बलबीर राजेवाल दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं से मिलने पहुंचे थे। मालूम हो कि पंजाब में अगले कुछ सप्ताह में 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। इससे पहले साल 2017 में पहले बार आम आदमी पार्टी ने पंजाब के चुनाव में किस्मत आजमाई थी, जिसमें पार्टी को 20 सीटों पर जीत मिली थी।

Aam Aadmi Party releases the eight list of three candidates for the 2022 Punjab Assembly Elections

