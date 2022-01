Viral Video: पंजाब के डिप्टी सीएम को बीजेपी समर्थकों ने घेरा, 'मोदी जिंदाबाद' के नारे लगाने पर हुए मजबूर

Punjab

oi-Love Gaur

चंडीगढ़, 07 जनवरी: पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया सुरक्षा में चूक के विवाद के बीच गुरुवार को बीजेपी समर्थकों ने राज्य के उप मुख्यमंत्री ओपी सोनी का गाड़ी का घेराव कर दिया। पंजाब के डिप्टी सीएम अमृतसर जा रहे थे, तभी प्रदर्शनकारियों ने उनके वाहन को रोक दिया। गाड़ी को घेरकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 'जय श्री राम' और 'मोदी जिंदाबाद' के नारे लगाए। इस दौरान भीड़ से घिरे डिप्टी सीएम ने प्रदर्शनकारियों को पीछे हटाने के लिए खुद भी 'मोदी जिंदाबाद' के नारे लगाएं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उप मुख्यमंत्री के वाहन को घेर रखा है। साथ ही कुछ लोग जय श्री राम का नारा लगाते हुए वाहन को रोकते नजर आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ओपी सोनी अमृतसर जा रहे थे। इस दौरान डिप्टी सीएम कार से बाहर निकलते हुए और "मोदी जिंदाबाद" कहते हुए दिखाई देते हैं, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने उनके वाहनों को वहां से गुजरने दिया।

After yesterday's incident, BJP workers today surrounded Deputy Chief Minister OP Soni on the road and chanted 'Jai Shri Ram', later OP Soni raised 'Modi Zindabad' slogan and then the protesters let him go. pic.twitter.com/HQXEx4sJ09