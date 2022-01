सिद्धू या चन्नी में कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा? राहुल गांधी ने दिया जवाब

Punjab

oi-Love Gaur

जालंधर, 27 जनवरी: पंजाब में विधानसभा चुनाव की अब कमान राहुल गांधी ने संभाल ली हैं, जिसके तहत गुरुवार को राहुल गांधी पंजाब के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने जालंधर में वर्चुअल रैली के जरिए लोगों को संबोधित किया। वहीं अपनी रैली में राहुल गांधी ने सीएम फेस को लेकर भी बड़ा बयान दिया। राहुल गांधी ने पंजाब में सीएम फेस को लेकर चल रही खींचतान पर बयान देते हुए कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी, पार्टी कार्यकर्ता और पंजाब चाहता है तो फिर हम मुख्यमंत्री का फैसला लेंगे।

पंजाब सीएम फेस पर राहुल गांधी का बयान

जालंधर में वर्चुअल रैली के दौरान राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी दोनों ने मुझे आश्वासन दिया कि दो लोग नेतृत्व नहीं कर सकते हैं, एक ही व्यक्ति नेतृत्व करेगा। दोनों ने कहा कि जो भी नेतृत्व करेगा, दूसरा व्यक्ति कसम खाकर अपनी पूरी शक्ति उसकी मदद में लगाएगा। वहीं आगे राहुल गांधी ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी, पार्टी कार्यकर्ता और पंजाब चाहता है तो फिर हम मुख्यमंत्री का निर्णय लेंगे, हम इसका निर्णय अपने कार्यकर्ताओं से पूछकर लेंगे।

#WATCH | Punjab CM Charanjit Singh Channi& State Congress chief Navjot Singh Sidhu assured me that whoever will lead (CM face) Punjab the other person will support him. Party workers will decide (name of CM face): Congress leader Rahul Gandhi in Punjab #PunjabAssemblyelections pic.twitter.com/BlW5edXIBb

राहुल की मौजदूगी में क्या बोले सीएम चन्नी?

वहीं दूसरी तरफ पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने राहुल गांधी भी मौजूदगी ने नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर कहा कि हमारे बीच कोई लड़ाई नहीं है। पंजाब चुनावों के लिए मुख्यमंत्री चेहरे की घोषणा करें, हम एक साथ खड़े रहेंगे। पार्टी जिसको सीएम का उम्मीदवार बनाएगी हमें मंजूर हैं। हम लोग पंजाब में फिर से कांग्रेस की सरकार लाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे।

There is no fight between us. Announce chief minister face for Punjab polls, we (Punjab Congress) will stand united: Punjab CM Charanjit Singh Channi said during a gathering where Congress leader Rahul Gandhi was also present pic.twitter.com/c3tkX5S408