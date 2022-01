Punjab: सिद्धू ने बताया क्या है पंजाब मॉडल, कहा- मैं एलन मस्क को बुलाऊंगा और...

Punjab

oi-Love Gaur

चंडीगढ़, 22 जनवरी: पंजाब का रण इस बार काफी रोचक होने जा रहा है। एक तरफ जहां कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी पार्टी बनाकर कांग्रेस को चुनौती दी है तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी सूबे में टक्कर में हैं। ऐसे में इस बार का चुनाव काफी कड़ा होता दिखाई दे रहा है। इस बीच कांग्रेस पार्टी का क्या एजेंडा रहेगा, इस पर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने खुलकर बात की।

कांग्रेस के पंजाब मॉडल पर सिद्धू का बयान

न्यूज एजेंसी एएआई से बात करते हुए पंजाब कांग्रेस चीफ नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि आगामी चुनाव में रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। पंजाब मॉडल का लक्ष्य 10 इंडस्ट्रियल और 13 फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर बनाना है। इसी के साथ सिद्धू ने कहा कि हम मोहाली को एक आईटी हब और स्टार्टअप सिटी में बदलेंगे। हम मोहाली को उत्तर भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में देखते हैं।

Punjab model aims at 10 industrial and 13 food processing clusters. We'll transform Mohali into an IT hub & startup city. We see Mohali as silicon valley of North India. I'll invite Elon Musk (Tesla owner) to Punjab & create the biggest EV industry in Ludhiana: Navjot Singh Sidhu pic.twitter.com/BL5h7phySY