Punjab Election: पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने आज बुलाई विधायकों की बैठक

Punjab

oi-Pallavi Kumari

चंडीगढ़, 18 सितंबर: पंजाब कांग्रेस में जारी राजनीतिक भूचाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि आज शनिवार (18 सितंबर) को कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) की बैठक होने वाली है। हरीश रावत ने कहा है कि आज शाम 5 बजे पंजाब कांग्रेस के विधायकों की बैठक कांग्रेस कमेटी कार्यालय में बुलाई गई है। हरीश रावत का कहना है कि बैठक में बड़ी संख्या में विधायकों को आने को कहा गया है।

पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत आज अजय माकन और हरीश चौधरी के साथ चंडीगढ़ पहुंचेंगे, जिन्हें पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इस बैठक में एक बार फिर से पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की 'अग्निपरीक्षा' है। हरीश रावत ने ट्वीट कर कहा है कि पंजाब के सभी कांग्रेस विधायकों से अनुरोध है कि कृपया इस बैठक में भाग लें।

Harish Rawat, in charge of Punjab Congress, says a meeting of state Congress Legislative Party (CLP) will be convened at Punjab Pradesh Congress Committee office today evening as requested by a "large number of MLAs"

