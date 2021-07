Punjab Row: बाजवा के घर हुई बैठक पर बोले गिल-'सिद्धू को लेकर मीटिंग नहीं हुई'

Punjab

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 18 जुलाई: पंजाब में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस के बीच मचा घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू पर कैप्टन अमरिंद सिंह ने नरम रुख अपने दिखाएं हो, लेकिन इस बीच अब नया मोड़ देखने को मिल सकता है। सिद्धू के पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की अटकलों के बीच आज (रविवार ) पंजाब कांग्रेस के सभी सांसद दिल्ली में एक जाजम पर नजर आए। पंजाब से कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने सभी कांग्रेसी सांसदों की दिल्ली में अपने आवास पर एक बैठक ली।

हालांकि इस बैठक को दूसरा नाम दिया गया है। सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने इस मीटिंग को लेकर बताया कि हमने पंजाब के सभी (कांग्रेस) सांसदों को किसानों के मुद्दे पर रणनीति बनाने और पंजाब कांग्रेस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक के लिए आमंत्रित की थी।

There was no talk (of Navjot Singh Sidhu). We discussed how the farmers' issue could be raised in Parliament. We also talked about high inflation & Punjab's taxes that are not released by the Centre: Cong MP Jasbir Gill on the meeting of party MPs from Punjab. pic.twitter.com/IaTMcYFcqv