नवजोत सिद्धू की बहन के आरोपों पर उनकी पत्नी आईं सामनें, जानिए क्या कहा

चंडीगढ़, 28 जनवरी: पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की बड़ी बहन सुमन तूर ने उन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जिसके बाद नवजोत सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता नवजोत कौर ने कहा, सिद्धू के पिता ने दो शादियां की थीं। उनको पहले पत्नी से दो बेटियां थीं। मैं उन दोनों को नहीं जानती और ना ही कभी मिली हूं। ऐसे में मैं नहीं जानती कि वो क्या कह रही हैं।

Navjot Singh Sidhu की NRI Sister Suman Toor ने सिद्धू पर लगाएं ये गभीर आरोप | वनइंडिया हिंदी

क्या कहा है सुमन तूर ने

खुद को नवजोत सिंह सिद्धू की बड़ी बहन बताने वाली सुमन तूर ने कहा है कि सिद्धू एक बेहद लालची और बेरहम इंसान है, जिसने पैसे की खातिर मां को छोड़ दिया। सिद्धू पर आरोप लगाने वालीं उनकी बहन सुमन तूर अमेरिका में रहती हैं, इन दिनों वो पंजाब आई हुई हैं। सुमन तूर ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता कर नवजोत सिद्धू को लेकर ये बातें कही हैं। सुमन तूर ने कहा कि 1986 में पिता की मौत के बाद सिद्धू ने अपनी बूढ़ी मां को बेसहारा छोड़ दिया। बाद में 1989 में दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पर उनकी मौत हो गई।

#WATCH | Amritsar: "I don't know her. His (Navjot Singh Sidhu's) father had two daughters with his first wife. I don't know them," says Navjot Kaur Sidhu, Congress leader and wife of Punjab Congress chief Navjot Singh Sidhu as she responds to Suman Toor's allegations. pic.twitter.com/3gOvKzy66A