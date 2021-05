सिद्धू का ऐलान, राष्ट्रव्यापी किसान विरोध दिवस से एक दिन पहले अपने दोनों घरों पर फहराएंगे काले झंडे

Punjab

oi-Love Gaur

चंडीगढ़, मई 24: केंद्र के कृषि कानून के विरोध में किसानों का आंदोलन करीब 6 महीनों से चल रहा है। ऐसे में किसान संगठनों ने 26 मई को देशव्यापी प्रदर्शन का दम भरा है, जिसको कांग्रेस सहित 12 विपक्षी दलों ने भी समर्थन दिया है। ऐसे में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू भी किसान आंदोलन के समर्थन में खुलकर सामने आ चुके हैं। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा है कि वो अपने दोनों घरों पर कल यानी मंगलवार (25 मई ) को सुबह साढ़े 9 बजे काला झंडा फहराएंगे। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से भी किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए झंडा फहराएंगे की गुजारिश की है।

कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने सोमवार को ट्वीट के जरिए ऐलान किया कि वो कल (25 मई) सुबह 9:30 बजे अपने दोनों घरों (अमृतसर और पटियाला) में किसान विरोध के समर्थन में काला झंडा फहराएंगे। इसके साथ ही उन्होंने सभी लोगों से भी ऐसा करने की अपील की है।

Will hoist the Black Flag in support of #FarmersProtest at both my houses (Amritsar & Patiala) 9:30 AM tomorrow ... Request everyone to do the same, until we have either repealed the #BlackLaws or provide an alternative method of assured MSP & procurement through State Government pic.twitter.com/MEyr2eK5Jw