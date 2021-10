पंजाब: CM चन्नी के सामने कई चुनौती, सत्ता में वापसी की क्या है कांग्रेस की रणनीति, जानिए सियासी गणित

Punjab

oi-Inzamam Wahidi

चंडीगढ़, अक्टूबर 5, 2021। पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारियां सभी पार्टी अपनी-अपनी रणनीतियों के तर्ज़ पर कर रही है। वहीं चुनावी तैयारियों के बीच पंजाब कांग्रेस अंदुरूनी कलह से जूझ रही है और आगामी चुनाव की तैयारी भी कर रही है। ऐसे में कांग्रेस किस तरह की रणनीति के साथ चुनावी मैदान में राजनीतिक पकड़ बना रही है। इस पर सियासी महकमे में सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बना कर कांग्रेस ने चुनावी रणनीति की झलक साफ़ कर दी है कि वह किस तरह शह और मात का खेल खेलने वाली है। आपको बता दें कि चन्नी जिस समुदाय से आते हैं उनकी पंजाब 32 फ़ीसद आबादी है। देश में पंजाब का नाम उन राज्यों में शुमार है जहां सबसे ज्यादा दलित रहते हैं।



Many challenges in front of CM Channi, what is the strategy of Congress to return to power, know the political maths