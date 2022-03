फ्लिपकार्ट का ऑर्डर कर रहे हैं कैंसिल तो हो जाएं सावधान, आप भी हो सकते हैं ठगी का शिकार

Punjab

oi-Inzamam Wahidi

चंडीगढ़, 07 मार्च 2022। सिटी ब्युटीफुल में साइबर क्राइम बढ़ते ही जा रहा है। पिछले दो महीने में 650 शिकायते ल चुकी है। चंडीगढ़ ( ओल्ड एयरपोर्ट चौक) रायपुरखुर्द के किराना व्यापारी विजेंद पालभी साइबर ठगी का शिकार हुए हैं। ठगों ने उनके खाते से 48 हज़ार 072 रुपये उड़ा लिए। दरअसल विजेंद्र पाल ने फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन शॉपिंग की थी और उन्हें कुछ सामान के ऑर्डर कैन्सिल करना था। इस बाबत उन्होंने फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर को कॉल कर अपने द्वारा किए गए ऑर्डर को कैन्सिल करने की बात कही, उसके बाद उन्हें +91-9163695417 नंबर से कॉल आई औऱ उनसे कहा कि आपने ऑर्डर कैन्सिल करने के लिए कॉस किया था, उन्होंने कहा हां मैंने कॉल की थी। इसके बाद ठगों ने उन्हें अपना शिकार बनाते हुए हज़ारों रुपये का चूना लगा दिया।



English summary

If you are canceling the order of Flipkart, be careful, you can also be a victim of fraud