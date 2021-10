सिद्धू को दिल्ली तलब करने के पीछे की क्या है वजह, नवजोत सिंह का क्या हो सकता है अगला क़दम ?

Punjab

oi-Inzamam Wahidi

चंडीगढ़, अक्टूबर 13, 2021। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच पंजाब कांग्रेस का अंदुरूनी कलह से पीछा नहीं छूट पा रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू ने सीएम चन्नी के कुछ फ़ैसलों पर नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा दे दिया था हालांकि कांग्रेस आलाकमान की तरफ़ से अभी इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया गया है। वहीं सियासी गलियारों में यह हल चल है कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस आलाकमान नवजोत सिंह सिद्धू को हिदायत देते हुए अध्यक्ष पद पर बने रहने का प्रस्ताव दे सकती है। ग़ौरतलब है कि कांग्रेस आलाकमान की तरफ़ से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि पार्टी स्तर की बात को मीडिया या सोशल मीडिया के ज़रिए कहने से कांग्रेस के सभी नेता और कार्यकर्ता परहेज़ करें। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू इसके उलट हर मुद्दे को ट्वीटर के ज़रिए उठाते हुए अकसर नज़र आ जाते हैं। सियासी गलियारों में हल चल है कि इन्ही सब मुद्दों पर बात करने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू को दिल्ली तलब किया गया है। नवजोत सिंह सिद्धू 14 अक्तूबर को शाम 6 बजे हरीश रावत और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल उनके निवास पर मुलाकात करेंगे।



English summary

What is the reason behind summoning Sidhu to Delhi, what can be the next step for Navjot Singh?