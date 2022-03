महंगाई की मार के बावजूद पंजाब में लागत से भी कम दामों में बिक रहे अंडे, जानिए क्यों ?

Punjab

oi-Inzamam Wahidi

चंडीगढ़, 2 मार्च 2022 : यूक्रेन संकट की वजह से पंजाब में आम आदमी की जेब पर महंगाई की मार पड़ रही है तो वहीं दूसरी तरफ़ अब अंडों की क़ीमतों में काफी गिरावट देखी जा रही है। यूक्रेन युद्ध की वजह से अभी महंगाई ज़्यादा बढ़ने लगी है लेकिन उससे पहले से भी लोग महंगाई की मार से परेशान हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब सब चीज़ों के दाम में बढ़ोतरी देखी जा रही है तो फिर अचानक से अंडे के दामों में गिरावट क्यों आ गई है। अंडे की कीमतों में लगातार गिरावट की सबसे बड़ी वजह बाजार में अंडे की डिमांड नहीं है। पंजाब में करीब 3 महीनों के दौरान अंडे के भावों में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है।



English summary

Despite the impact of inflation, eggs are being sold in Punjab for less than the cost