लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट पर बोले केजरीवाल- बहुत कमजोर है चन्नी सरकार, उनके अपने विवाद ही नहीं सुलझते

oi-Anuj Shrivastava

चंडीगढ़, 24 दिसंबर: पंजाब में चुनाव से पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज से एक बार फिर से पंजाब दौरे पर हैं। अरविंद केजरीवाल का यह दौरा दो दिवसीय दौरा होने वाला है। अपने इस दौरे के पहले ही दिन आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने पंजाब सरकार को आडे़ हाथ ले लिया है।

पंजाब पहुंचते ही अरविंद केजरीवाल ने सीएम चन्नी पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव से पहले राज्य में बेअदबी और फिर लुधियाना में हुआ ब्लास्ट यह सब राज्य में शांति भंग करने की साजिश लगती है। कुछ लोग चुनाव से पहले ऐसा जानबूझकर कर रहे हैं जिससे राज्य शांति भंग हो सके। राज्य में अशांति फैलाने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। मैं पंजाब के लोगों से अपील करता हूं कि वो ऐसे हरकत को सफल होने न दें।

First sacrilege & now this blast in Ludhiana that too before polls are seemingly a conspiracy to disturb peace. Some people deliberately doing it. They should be strictly punished. I appeal to people of Punjab not to let such minds succeed: Delhi CM Arvind Kejriwal in Amritsar pic.twitter.com/q7gu0IpIsa