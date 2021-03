Covid-19: पंजाब में स्कूल-कॉलेज बंद, कैप्टन सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन

Punjab

oi-Akarsh Shukla

चंडीगढ़। पंजाब में लगातार बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों ने राज्य सरकार की चिंता बढ़ा दी है। महामारी के प्रसार को रोकने के लिए गुरुवार को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक रिव्यू मीटिंग बुलाई। इस बैठक में पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू सहित कई अधिकारी शामिल हुआ। मीटिंग के अगले दिन बलबीर सिंह ने संवादाताओं को बताया कि राज्य में कोरोना वायरस के नए मामलों को देखते हुए सरकार ने कड़ी बड़े फैसले लिए हैं। स्कूल-कॉलेजों को बंद करने का आदेश दिया गया है, साथ ही रात 9 बजे के बाद 11 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया है।

CM-level #COVID19 review meeting happened yesterday. Night curfew from 9 pm to be announced in 11 districts where cases rising. To contain the spread, colleges, schools to be closed, only medical colleges to remain open: Balbir Singh Sidhu, Punjab Health Minister pic.twitter.com/mwAHXhXi1K