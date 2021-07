गुरुद्वारे में हो रही थी शादी, अचानक फिल्मी अंदाज में आए गुंडों ने दूल्हा-दुल्हन को सबके सामने किया किडनैप

Punjab

oi-Akarsh Shukla

लुधियाना, 28 जुलाई। पंजाब के लुधियाना से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, यहां शादी वाले दिन ही समारोह के बीच कुछ लोगों ने गुरुद्वारे से दूल्हा-दुल्हन का अपहरण कर लिया। शादी में मौजूद लोगों ने बताया कि अपहरणकर्ता कोई और नहीं बल्कि लड़की के घर वाली ही थे, वह फिल्मी अंदाज में तीन गाड़ियों से आए और फेरे ले रहे कपल को उठाकर अपने साथ ले गए। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस आरोपियों और दूल्हा-दुल्हन की तलाश में जुट गई है।

Punjab | A couple was kidnapped by unidentified men during their wedding ceremony at a Gurudwara in Ludhiana's Jagraon area on Tuesday.

"This was done by members from the bride's family. A case has been registered," says Harshpreet Singh, DSP, Ludhiana rural police (Jagrao) pic.twitter.com/hMpBBNEpwV