चुनाव हारते ही पंजाब कांग्रेस में फिर कलह, सुनील जाखड़ बोले- चन्नी के लालच ने पार्टी को डुबोया

Punjab

oi-Prashanth Rai

चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा चुनाव में करारी हार मिलने के बाद कांग्रेस के भीतर अब विरोध के सुर तेज हो गए हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ ने पंजाब में कांग्रेस की तरफ से सीएम उम्मीदवार रहे चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर पार्टी के फैसले का मजाक उड़ाते हुए उन्होंने ट्वीट किया। दरअसल, कांग्रेस की एक नेता ने चरणजीत सिंह चन्नी को पार्टी के लिए संपत्ति करार दिया था। इसी बात को लेकर पलटवार करते हुए सुनील जाखड़ ने कहा कि एक संपत्ति - क्या आप मजाक कर रहे हैं? भगवान का शुक्र है कि उन्हें [चन्नी] सीडब्ल्यूसी में 'पीबीआई' महिला द्वारा 'राष्ट्रीय खजाना' घोषित नहीं किया गया था, जिन्होंने उन्हें पहले स्थान पर सीएम के रूप में प्रस्तावित किया था।"

ऐसा प्रतीत होता है कि वह एक समाचार अंश का जिक्र कर रहे थे। जिसका एक क्लिप्ड संस्करण उन्होंने अपने पोस्ट के साथ शेयर किया था। इसके अलावा सुनील जाखड़ ने ट्वीट कर लिखा कि "कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में चरणजीत सिंह चन्नी को खजाना नहीं बताया। चन्नी सिर्फ उस नेता के लिए संपत्ति हो सकते हैं। लेकिन पार्टी के लिए वो बोझ ही रहे हैं। किसी और ने नहीं बल्कि उनके लालच ने पार्टी को नीचे गिराया है।

An asset - r u joking ?

Thank God he wasn’t declared a

‘National Treasure'

at CWC by the 'Pbi' lady who proposed him as CM in first place

May be an asset for her but for the party he has been only a liability. Not the top brass,but his own greed pulled him and the party down pic.twitter.com/Lnf6vJgRzF