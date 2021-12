कैप्टन जब पंजाब के CM थे तो इस मुद्दे पर कांग्रेस का कर रहे थे बचाव, अब खुद उठा रहे हैं सवाल

Punjab

oi-Inzamam Wahidi

चंडीगढ़, 8 दिसंबर 2021। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस से इस्तीफ़ा देने के बाद अपनी नई सियासी पार्टी बना चुके हैं। सोमवार को चंडीगढ़ में उनकी पार्टी के दफ़्तर का उद्घाटन भी हो गया। इसी के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह चुनावी रण में उतरने के लिए तैयारी में भी जुट गए हैं। सियासी गलियारों में यह चर्चाएं ज़ोरों पर हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। ग़ौरतलब है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह 1984 के सिख विरोधी दंगों के जिस मुद्दे पर अब तक कांग्रेस का बचाव करते आ रहे थे। अब इसी मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए नज़र आ रहे हैं।



English summary

When the Captain was the CM of Punjab, he was defending the Congress on this issue, now he himself is raising questions.