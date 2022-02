पंजाब:धूरी विधानसभा से भगवंत रख पाएंगे AAP का मान या सच साबित होंगे गोल्डी के दावे, जानिए इतिहास

Punjab

oi-Inzamam Wahidi

चंडीगढ़, 1 फरवरी 2022। आम आदमी पार्टी ने जब से भगवंत मान को उम्मीदवार घोषित किया है तब से धुरी विधानसभा क्षेत्र हॉट सीट में शुमार हो गई है। धुरी विधानसभा सीट के सियासी इतिहास की बात की जाए तो यह विधनसभा सीट पंजाब के संगरूर जिले में आती है। पंजाब के खास शहरों में संगरूर जिले का नाम शामिल है और धुरी को तहसील का दर्जा मिला हुआ है। इस विधानसभा सीट के तहत धुरी कस्बे को छोड़कर ज़्यादातर इलाके ग्रमीण क्षेत्र में आते हैं। यहां के ज़्यादातर लोग किसानी के ज़रिए अपनी ज़िंदगी गुज़र बसर करते हैं। कभी यह सीट शिरोमणि अकाली दल का गढ़ मानी जाती थी।



