'पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड हमले मामले में होगी कड़ी कार्रवाई', तरनतारन अटैक पर बोले अरविंद केजरीवाल

पंजाब के तरनतारन में सरहाली पीएस में आरपीजी हमले पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

पंजाब के तरनतारन में सरहाली पीएस में आरपीजी हमले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जब से आप सत्ता में आई है, पंजाब में बड़े गैंगस्टर पकड़े गए हैं। साथ ही पुराने दलों के संरक्षण में काम करने वालों को भी पकड़ा गया है। ऐसे में इस मामले में भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Stringent action will be taken. Since AAP came to power, big gangsters nabbed in Punjab. People who were acting under the protection of old parties were caught. Strict action will be taken: AAP national convener Arvind Kejriwal on RPG attack at Sarhali PS in Tarn Taran, Punjab pic.twitter.com/I3VSIiapTJ