up news: क्या जेल में बंदियों के हाथ में खेल रहा कानून, पीलीभीत में कैदी पर जानलेवा हमला

Pilibhit

oi-Shivam Gaur

जेल का नाम सुनते ही कोई भी भला मानस एक पल के लिये ठिठक जाता है। उसके मन में यह भाव भी आ सकता है कि वह कोई ऐसा काम न करे जिससे उसे जेल जाना पड़े। जाहिर तौर पर जेल अपराधियों को समाज से अलग-थलग कर उन्हें उनकी करतूत का दंड देने का सबसे मुकम्मल स्थान माना जाता है। सबसे अहम सवाल यह है कि क्या कैदियों के अधिकार और उनकी सुरक्षा भारतीय संविधान के दायरे में नहीं आते? ताज़ा जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की जिला जेल में बंद एक बंदी ने दूसरे बंदी की जान लेने के इरादे से गला रेत कर हत्या करने का प्रयास किया। गंभीर हालत में घायल बंदी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसका इलाज चल रहा है।

