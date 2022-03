कौन हैं शहबाज शरीफ, जो इमरान खान की जगह बन सकते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ?

Pakistan

इस्लामाबाद, 30 मार्च: पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने बुधवार को कहा है कि विपक्ष के नेता शहवाज शरीफ जल्द ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि इमरान खान ने नेशनल असेंबली में अपना बहुमत खो दिया है। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले विपक्ष के साथ हाथ मिलाने और इमरान को पीएम पद से हटाने में समर्थन देने के लिए उन्होंने मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट-पाकिस्तान को शुक्रिया कहा है। उन्होंने कहा है कि अविश्वास प्रस्ताव पर गुरुवार को ही वोटिंग हो जानी चाहिए। इससे पहले इसके लिए 3 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की गई थी। आइए जानते हैं कि शहवाज शरीफ कौन हैं और पाकिस्तान की राजनीति में उनका क्या रोल रहा है और क्या पाकिस्तान के बाकी नेताओं की तरह उनका भी भ्रष्टाचार से कोई नाता रहा है?

English summary

In the event of the fall of Imran Khan's government in Pakistan, Pakistan Muslim League-Nawaz leader Shahbaz Sharif is set to become the PM