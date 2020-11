Pakistan

oi-Richa Bajpai

नई दिल्‍ली। अक्षय कुमार की फिल्‍म 'केसरी' का सुपरहिट गाना 'तेरी मिट्टी' भले ही अवॉर्ड हासिल न कर सका हो, लेकिन यह गाना आज भी जो सुनता है जोश से भर जाता है। पाकिस्‍तान आर्मी के अत्‍याचार झेलने को मजबूर बलूचिस्‍तान की जनता के बीच भी अब यह गाना अपनी जगह बनाता जा रहा है। माइक्रो ब्‍लॉगिंग साइट ट्विटर पर आए एक वीडियो से तो कम से कम यही लगता है। यह वीडियो ट्विटर पर काफी वायरल हो रहा है और लोग कई बार इसे री-ट्वीट कर रहे हैं।

जो वीडियो को ट्विटर पर साजिदा अख्‍तर ने शेयर किया है। साजिदा की ट्विटर बायो देखने से पता लगता है कि वह बांग्‍लादेश की रहने वाली हैं लेकिन फ्री बलूचिस्‍तान मूवमेंट से जुड़ी हैं। साजिदा ने एक शख्‍स के वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, 'मशहूर गाना 'तेरी मिट्टी' बलूचिस्‍तान के एक लोकल टैलेंट की तरफ से, यह आज की बेस्‍ट चीज है जो देखी जानी चाहिए। यह वर्जन बहुत ही प्‍यारा है और बिल्‍कुल बलोचों की ही तरह पवित्र है।' साजिदा ने इसके बाद इस गाने की लाइनों का मतलब समझाया है जिसके मुताबिक, 'हमारी मातृभूति स्‍वर्ग से भी अच्‍छी है।' पिछले कई वर्षों से बलूचिस्‍तान के लोग अपनी आजादी की आवाज उठा रहे हैं। पिछले दिनों जब विपक्ष की तरफ से पाकिस्‍तान की इमरान सरकार ने बलूचिस्‍तान और सिंध पर कब्‍जे को लेकर चेतावनी दी गई है।

Famous song 'Teri Mitti' by local talent of #Balochistan is the best thing to watch out today!

Love this version, much simple & pure as the Balochs.

And as the saying goes, "One's motherland is far better than heaven"♥️#mondaythoughts@TarekFatah @IMAmirKA @IFazilaBaloch pic.twitter.com/FCMZfMMKu2