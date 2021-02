मलाला युसुफजई को तालिबान आतंकी ने ट्वीट कर फिर से दी जान से मारने की धमकी, कहा- इस बार कोई गलती नहीं होगी

Pakistan

oi-Pallavi Kumari

Taliban militant threatens Malala Yousafzai on Twitter: नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला युसुफजई को एक बार पाकिस्तानी तालीबान आतंकियों ने कथित तौर पर जान से मारने की धमकी दी है। मलाला युसुफजई पर 9 साल पहले जानलेवा हमला करने वाले पाकिस्तानी तालिबान आतंकवादी ने जान से मारने की धमकी देते हुए ट्वीट किया, ''इस बार कोई गलती नहीं होगी'' हालांकि इस धमकी भरे ट्वीट के बाद ट्विटर ने पोस्ट और अकाउंट दोनों को स्थायी रूप से डिलीट कर दिया है। इस धमकी के बारे में खुद मलाला यूसुफजई ने ट्वीट कर जानकारी दी है। मलाला यूसुफजई ने पाकिस्तान की सेना प्रमुख और प्रधानमंत्री इमरान खान दोनों से पूछा कि उन पर हमला करने वाला एहसानुल्लाह एहसान (Ehsanullah Ehsan) कैसे सरकारी हिरासत से फरार हो गया है।

एहसानुल्लाह एहसान को साल 2017 में गिरफ्तार किया था। लेकिन जनवरी 2020 में एक तथाकथित सुरक्षित घर से वो भाग गया। जहां उसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों द्वारा रखा गया था। एहसानुल्लाह एहसान की गिरफ्तारी और फरारी दोनों की परिस्थितियों को लेकर विवाद बना हुआ है।

This is the ex-spokesperson of Tehrik-i-Taliban Pakistan who claims responsibility for the attack on me and many innocent people. He is now threatening people on social media. How did he escape @OfficialDGISPR @ImranKhanPTI? https://t.co/1RDdZaxprs