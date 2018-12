इस शख्स ने मात्र 10,000 रुपए में कर ली शाही शादी,मेन्यू में चिकन टिक्का और सीख कबाब जैसे पकवान, सोशल मीडिया पर हो रही है वाहवाही

Pakistan

नई दिल्ली। पिछले कुछ दिनों से शादियों की खूब चर्चाएं हो रही है। सोशल मीडिया पर ईशा अंबानी, दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा की शादी शादियां छाईं हुई हैं। उनके ड्रेस, उनकी शादी के मेन्यू, गेस्ट लिस्ट और शादी के खर्च को लेकर खूब बातें कर रहे हैं। इन शादियों में लाखों-करोड़ों में खर्च किए गए, लेकिन इन सब के बीच एक और शादी की चर्चा हो रही है। ये शादी इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों की वाहवाही लूट रही है। शाही में चिकन टिक्का, सीख कबाब , स्ट्रोबेरी आइसक्रीम जैसे पकवान शामिल थे, लेकिन शादी का खर्च जानकर आपको हैरानी होगी।

इस शादी में मात्र 10,000 रुपए खर्च किए गए। दरअसल पाकिस्तान में एक शख्स ने सिर्फ 20,000 पाकिस्तानी रुपए में शादी कर ली। खुद दूल्हे ने इसका जिक्र ट्विटर पर किया है। पाकिस्तानी 20,000 को अगर भारतीय मुद्रा में बदलें तो यह कुल खर्च सिर्फ 10,000 रुपए हो जाता है।

पाकिस्तान के रहने वाले रिजवान ने ट्विटर पर लिखा कि दोस्तों शादी का मौसम है तो मैं भी इस थ्रेड में अपनी कहानी बता रहा हूं, जिसे अपनी मर्जी की शादी कहा जा सकता है। रिजवान ने आगे लिखा कि मेरी शादी के गेस्ट लिस्ट में दोस्तों और पैरेंट्स को मिलाकर 25 नाम थे। शादी घर के छत पर रखी गई। शादी में मेहमानों के लिए चिकन टिक्का, सीक कबाब, हलवा जैसे पकवान शामिल थे। उसने बताया कि मैं चिकन और मसाले लेकर आया। दोस्तों ने उसे बनाया। मेरी पत्नी ने स्टार्टर के तौर पर खट्टे आलू बनाए और पापा छत सजाने के लिए फेयरी लाइट्स लाए। शादी में जो कपड़े पहने थे वो मेरी बहन ने गिफ्ट किए थे। शादी में मैं मीठा लाना भूल गया तो दोस्तों ने स्ट्रोबेरी और आईक्रीम सर्व की।

रिजवान के इस ट्वीट को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। उनके इस काम की खूब तारीफ हो रही है। लोग शादी पर होने वाले खर्च को फालतू बता रहे हैं और रिजवान की तारीफ कर रहे हैं।

