Noida Fire: नोएडा के प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग, बुझाने के लिए पहुंची 18 दमकल की गाड़ियां

Noida

oi-Neeraj Kumar Yadav

Noida Fire: गौतमबुद्ध नगर के नोएडा में प्लास्टिक की ट्रे बनाने वाली एक कंपनी में भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए 18 दमकल गाड़ियों की मदद ली जा रही है। वहीं, कंपनी के अंदर फंसे 18 कर्मचारियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। फिलहाल आग कैसे लगी, इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है।

मुख्य दमकल अधिकारी (सीएफओ) अरुण कुमार सिंह के मुताबिक सी-14 सेक्टर- 3 में प्लास्टिक की ट्रे बनाने की एक कंपनी है। शुक्रवार को कंपनी में अचानक भीषण आग लग गई। फिलहाल दमकल की गाड़ियों की मदद से आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। आग की वजह से किसी भी जनहानी की खबर नहीं है। वहीं, अंदर फंसे कर्मचारियों को भी बाहर निकाल लिया गया है।

Operation underway to douse massive fire at a plastic factory in Uttar Pradesh's Noida

Around 18 persons who were trapped inside have been safely rescued. Currently, 18 fire engines are engaged in firefighting. pic.twitter.com/6Iiu23Spcd