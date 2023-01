दिल्‍ली के फाइव स्‍टार होटल में 23 लाख का बिल चुकाए बिना भागा शख्‍स, खुद को बताया था रॉयल्स फैमिली का खास Employee

New Delhi

oi-Bhavna Pandey

दिल्‍ली एक पांच सितारा होटल को एक शख्‍स ने 23 लाख रुपये का चूना लगाया है। पांच सितारा होटल में चार महीने तक आलीशान सुविधाओं के मजे लेता रहा और 23 लाख रुपये का बिना बिल चुकाए फरार होने में कामयाब हो गया। होटल को चकमा देकर भागने में कामयाब शख्‍स ने 23 लाख रुपये बिल नहीं चुकाने के अलावा वो होटल रूम से चांदी के बर्तन भी अपने साथ लेकर चंपत हुआ है। हालांकि पुलिस सीसीटीवी फुटेज से शख्‍स की तस्‍वीर निकाल कर तलाश जारी कर दी है।

दिल्‍ली का ये फाइव स्‍टार होटल लीला पैलेस है, जहां ठहरने का एक दिन का किराया हजारों में है। ये शख्‍स अगस्‍त में होटल आया था जिसमें अपना नाम शरीफ बताया था। अगस्त में होटल पहुंचने पर शरीफ ने होटल के स्‍टाफ से बताया था कि वो संयुक्त अरब अमीरात का रहने वाला है और अबू धाबी शाही परिवार के शेख फलाह बिन जायद अल नाहयान के साथ मिलकर काम करते हैं।

उसने होटल में बताया था कि वो शेख के साथ पर्सनली काम करता है और ऑफिसियल बिजनेस के सिलसिले में भारत में हैं। उसने होटल में सबूत के तौर पर एक बिजनेस कार्ड, संयुक्त अरब अमीरात सिटिजनशिप कार्ड और अन्य डॉक्‍युमेंट होटल में चेक इन करते हुए प्रूफ के तौर पर दिखाए थे। अपनी झूठी स्‍टोरी को सच साबित करने के लिए वो यूएई में उसकी रूटीन लाइफ कैसी होती है उसके बारे में वो हर दिन होटल के कर्मचारियों से बातचीत करता था।

लग्जरी होटल में चार महीने तक अबू धाबी शाही परिवार का कर्मचारी बनकर रहा। शरीफ ने 1 अगस्त को लीला पैलेस के कमरा 427 में चेक इन किया और 20 नवंबर को चुपचाप निकल गया। होटल के कर्मचारियों का दावा है कि उसने कमरे से चांदी के बर्तन और मोतियों की ट्रे सहित कई सामान चुराए हैं।

शनिवार को लीला पैलेस होटल मैनेजमेंट की शिकायत पर धोखाधड़ी और चोरी का आरोप पुलिस ने दर्ज किया है और दिल्ली पुलिस मोहम्मद शरीफ की तलाश कर रही है। पुलिस शरीफ द्वारा होटल में दिए गए सभी दस्तावेजों के फर्जी होने का संदेह जताते हुए जांच कर रही है।

बता दें शरीफ चार महीने तक होटल में रुका रूम रेंट और बाकी सभी सर्विस का बिल 35 लाख रुपये था। उसने 11.5 लाख रुपये का भुगतान किया और बाकी का भुगतान किए बिना चला गया। उसने कर्मचारियों को 20 नवंबर को 20 लाख रुपये का चेक दिया था, जिस दिन वह होटल से भागा था। दिल्ली पुलिस शख्स की पहचान के लिए सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है।

English summary

Delhi: The person ran away from the five star hotel without paying the bill of 23 lakhs, had told himself a special employee of the Royals family