सर्वाधिक CCTV कैमरे के मामले में दिल्ली बना दुनिया का नंबर-1 शहर, न्यूयॉर्क-शंघाई को छोड़ा पीछे: Forbes

नई दिल्ली, 26 अगस्त। देश की राजधानी दिल्ली ने सबसे अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। दुनिया के किसी भी शहर की तुलना में दिल्ली में सबसे अधिक सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। फोर्ब्स की रिपोर्ट को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए अपने अधिकारियों और इंजीनियर्स को बधाई दी है।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा, मुझे यह कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि दिल्ली ने शंघाई, न्यूयॉर्क और लंदन को प्रति स्क्वॉयर मीटर सर्वाधिक सीसीटीवी कैमरे के मामले में पीछे छोड़ दिया है। दिल्ली में प्रति स्क्वॉयर मीटर में 1826 कैमरे हैं जबकि लंदन में 1138 कैमरे हैं। मुख्यमंत्री ने इसके लिए अपने अधिकारियों व इंजीनियर्स को बधाई दी है जिन्होंने इस उपलब्धि को इतने कम समय में पूरा करने के लिए मिशन मोड में काम किया। प्रति स्क्वॉयर मीटर में सर्वाधिक सीसीटीवी कैमरे के मामले में लंदन दिल्ली के बाद दूसरा शहर है। जबकि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई इस लिस्ट में 18वें पायदान पर है, यहां प्रति स्क्वॉयर मीटर में 157.4 कैमरे हैं।

सर्वाधिक सीसीटीवी कैमरे प्रति स्क्वॉयर मीटर

दिल्ली- 1826.6

लंदन, यूके- 1138.5

शेंजेन, चीन- 609.9

वूक्सी, चीन- 520.1

किंगडाओ, चीन- 415.8

शंघाई, चीन- 408.5

सिंगापुर- 387.6

चांगसा, चीन- 353.9

वुहान, चीन- 339

सियोल, साउथ कोरिया- 331.9

शिमेन, चीन- 228.7

मॉस्को, रूस- 210

न्यूयॉर्क, अमेरिका- 193.7

बीजिंग, चीन- 181.5

तइयुवान, चीन- 174.4

सुजो, चीन- 165.6

मुंबई- 157.4

मेक्सिको सिटी- 151.7

चैंगचुआन, 139.6

बता दें कि दिल्ली में चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल ने पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाने का वादा किया था। दिल्ली सरकार की ओर से महिलाओं के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए चप्पे-चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा लगाने का वादा किया गया था। सीसीटीवी के जरिए अन्य आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने के इरादे से केजरीवाल सरकार ने यह फैसला लिया था।

