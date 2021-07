22वां कारगिल विजय दिवस: शहीदों को अक्षय कुमार का सलाम, ट्वीट कर कहा- आप हैं तो हम हैं

Mumbai

oi-Kapil Tiwari

मुंबई, जुलाई 26। 22वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने कारगिल वॉर में शहीद हुए जवानों को याद किया है। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए कहा है, "आज हमारे उन बहादुर जवानों को याद करते हुए, जिन्होंने अपने कर्तव्य के पथ पर चलते हुए बहादुरी से लड़ाई लड़ी और अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, आज मैं उन नायकों को सलाम करता हूं, आप हैं तो हम हैं।"

Remembering our bravehearts who fought valiantly and sacrificed their lives in the line of duty. My salute to our heroes, aap hain toh hum hain 🙏🏻 #KargilVijayDiwas