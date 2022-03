'अफसरों से हिसाब-किताब करेंगे, ट्रांसफर रोके रखिएगा अखिलेश भैया'बयान पर मऊ प्रत्याशी अब्बास अंसारी पर FIR दर्ज

Mau

oi-Rahul Goyal

मऊ, 04 मार्च: सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी और बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास अंसारी मऊ सदर सीट से चुनावी मैदान में है। गुरुवार देर रात अब्बास अंसारी ने एक जनसभा के दौरान मंच से अपने समर्थकों को संबोधित करते राज्य में सपा गठबंधन की सरकार बनने पर अधिकारियों को भी सबक सिखाने की बात कही। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने गठबंधन प्रत्याशी अब्बास अंसारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।

क्या था अब्बास अंसारी ने

दरअसल, अब्बास अंसारी ने मंच से अपने समर्थकों संबोधित करते हुए कहा, 'समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से कह कर आया हूं कि 6 महीने तक कोई तबादला या पोस्टिंग नहीं होगी। जो यहां है वो यही रहेगा। क्योंकि पहले उनके साथ 'हिसब किताब' होगी और उसके बाद ही उनके स्थानांतरण प्रमाणपत्रों पर मुहर लगेगी।' आगे कहा कि हम बाहुबली हैं। हमें इससे कोई गुरेज नहीं है। मेरे नौजवान साथियों की तरफ कुछ बैल सींग निकाल कर खड़े हैं। समय आने दीजिए खूंटे में यही नहीं बांध दिया तो कहिएगा। अखिलेश यादव से मैंने कहा था कि पहले जिन लोगों ने मुकदमे लगाए हैं उनकी भी जांच पड़ताल कर लिया जाए।

