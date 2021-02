Mathura

oi-Vinay Saxena

मथुरा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को मथुरा में किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। प्रि‍यंका मंच से भाषण दे रही थीं, तभी नीचे से गैंगरेप पीड़ि‍ता ने उनसे मदद की गुहार लगाई। इस पर प्रियंका पीड़ि‍ता को अपनी ओर आने का इशारा करते हुए स्‍टेज से नीचे उतर गईं और उससे मुलाकात की। प्रियंका गांधी ने गैंगरेप पीड़ि‍ता को अपनी ओर से पूरी मदद करने का भरोसा दिया है। बता दें, प्रियंका गांधी इससे पहले भी हाथरस और उन्नाव मामले में पीड़ि‍त परिवार के साथ नजर आई थीं। उन्‍होंने इन मामलों को लेकर यूपी की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा।

केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर साधा निशाना

मथुरा के पालीखेड़ा मैदान में आयोजित किसान महापंचायत में प्रियंका गांधी ने बांके बिहारी, यमुना मईया का जयकारा लगवाया और अपने भाषणा की शुरूआत की। इसके बाद प्रि‍यंका के निशाने पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर रही। प्रियंका गांधी ने कहा, '90 दिनों से देश की राजधानी के बॉर्डर पर किसान अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है, 215 किसान शहीद हो गए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जो अपने शासनकाल में दुनिया के हर कोने तक पहुंच पाए, वो दिल्ली जहां वो रहते हैं, उसके बॉर्डर तक नहीं पहुंच पाए।'

#WATCH | A group of people raised slogans during Congress leader Priyanka Gandhi Vadra's address at a farmers' rally in Mathura, seeking her intervention in a rape case in Bharatpur, Rajasthan. She got down from the stage & listened to the grievances of the demonstrators. pic.twitter.com/FTfVlC8kUZ