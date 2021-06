थर्ड फ्रंट की हवा निकली! शरद पवार बोले कांग्रेस के बिना वैकल्पिक गठबंधन मुमकिन नहीं

Maharashtra

मुंबई, 25 जून: एनसीपी चीफ शरद पवार के घर तीन दिन पहले एक बहुप्रचारित बैठक हुई थी। उसके मुख्य कर्ताधर्ता भाजपा से निकलकर अपनी पार्टी बनाते हुए टीएमसी में पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा थे। यूं तो वह बैठक राष्ट्र मंच के नाम से आयोजित की गई थी, जिसमें मोदी सरकार-विरोधी कई बुद्धजीवियों ने भी हिस्सा लिया था। लेकिन, उसके बारे में कहा यही जा रहा था कि वहां तीसरे मोर्चे की नींव पड़ने जा रही है। लेकिन, बैठक शुरू होने से पहले ही उसका रंग फीका पड़ना शुरू हो गया था। कांग्रेस ने पहले ही कहना शुरू कर दिया था कि भाजपा विरोधी किसी मोर्चे में वो नहीं रहेगी तो बीजेपी को ही फायदा मिलेगा। अब एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार भी उसी लाइन पर आ गए हैं। उन्होंने मुंबई में आज कहा है कि ऐसी कोई भी कोशिश कांग्रेस के बगैर नहीं हो सकती।

वैकल्पिक फोर्स के लिए कांग्रेस जरूरी- शरद पवार

मुंबई में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने राष्ट्र मंच की उस मीटिंग के बारे में कहा है कि 'बैठक में गठबंधन पर चर्चा नहीं की गई थी, लेकिन यदि कोई वैकल्पिक फोर्स खड़ी करनी है तो यह कांग्रेस को साथ में लेकर ही हो सकेगा। हमें ऐसी ताकत चाहिए और बैठक में मैंने यही बात कही थी।' जाहिर है कि बैठक में इस तरह की बात तो हुई होगी, तभी पवार को ऐसा कहने का मौका मिला होगा।

कांग्रेस पर 'पावर' नहीं दिखाना चाहते पवार?

दरअसल, हाल में महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने स्थानीय निकाय और अगले विधानसभा चुनाव अकेले रहने की बात करके महा विकास अघाड़ी गठबंधन की स्थिरता पर सवाल खड़े कर दिए थे। लेकिन, इसके बारे में सवाल पूछे जाने पर पवार इसे तूल नहीं दे रहे। उन्होंने कहा है, 'सभी राजनीतिक दलों को विस्तार का अधिकार है। अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का एनर्जी बढ़ाने के लिए हम भी ऐसे बयान देते हैं। इसी तरह, अगर कांग्रेस ऐसा कुछ भी कहती है, तो उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि यह उसका अधिकार है।'

पवार ने की सामूहिक नेतृत्व की बात

जब उनसे यह पूछा गया कि क्या वह नए वैकल्पिक गठबंधन का चेहरा होंगे तो वो बोले- 'हमने चर्चा नहीं की है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें सामूहिक नेतृत्व की भूमिका निभाकर आगे बढ़ना होगा। मैंने यह सालों तक किया है, लेकिन अभी मैं सभी को एकजुट रखने, उनका मार्गदर्शन करने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए काम करूंगा।' गौरतलब है कि पवार का ये बयान शिवसेना की उस सलाह के बाद आया है, जिसमें उसने कहा था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पवार के साथ हाथ मिलाना चाहिए।

English summary

Sharad Pawar has said that without Congress it is not possible to create an anti-BJP alternative