क्या अब महाराष्ट्र में 'बाहुबल' से तय होगा उद्धव सरकार का भविष्य ? नेताओं की ये भाषा खतरनाक है

Maharashtra

oi-Anjan Kumar Chaudhary

मुंबई, 24जून: महाराष्ट्र में मौजूदा सियासी संकट का समाधान आखिरकार विधानसभा के अंदर ही होने की उम्मीद लग रही है। लेकिन, उससे पहले नेताओं की ओर से जिन भाषाओं का इस्तेमाल हो रहा है, वह लोकतंत्र के लिए बहुत ही शर्मनाक है। कहने के लिए जो खुद को बड़े नेता मानते हैं, लेकिन उनकी जुबान से भी सड़क छाप वाली भाषा निकल रही है। एक-दूसरे को खुलेआम देख लेने की धमकियां दी जा रही हैं। पिछले दो दिनों से महाराष्ट्र में किस तरह से राजनीतिक मर्यादा तार-तार हुई है, जरा आप खुद गौर कीजिए।

English summary

In the midst of political crisis in Maharashtra, the entry of muscle power, leaders are giving challenges to each other