Eknath Shinde कौन हैं ? कभी ऑटो चलाते थे, अब मिला शिवसेना से महाराष्ट्र के चौथे CM बनने का मौका

मुंबई, 30 जून: एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र की राजनीति में शून्य से सत्ता के शिखर तक पहुंचने का मौका मिला है। वह शिवसेना के सबसे ज्यादा जनाधार वाले नेताओं में से रहे हैं और राजनीतिक जानकारों के मुताबिक मुंबई से बाहर महाराष्ट्र में पार्टी की जो भी पकड़ है, वह एकनाथ शिंदे जैसे नेताओं और कार्यकर्ताओं की बदौलत ही बनी है। यही वजह है कि आज से नहीं उद्धव ठाकरे के पिता बाल ठाकरे के जमाने से भी शिंदे ने पार्टी में अपनी खास पकड़ बनाई थी और उन्हें हमेशा मातोश्री का आशीर्वाद भी मिला। प्रदेश की राजनीति में शिवसेना जैसी पार्टी के लिए दूसरे दलों के सहयोग से ऐसा चौथा मौका मिला है, जब कोई शिवसैनिक मुख्यमंत्री की गद्दी तक पहुंचा है। इससे पहले मनोहर जोशी और नारायण राणे, बाल ठाकरे के जमाने में ही भाजपा के सहयोग से मुख्यमंत्री रह चुके थे। सिर्फ उद्धव ठाकरे ने ही बीजेपी को चुनाव के बाद दूर करके एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बनाई थी। लेकिन, एकनाथ शिंदे को एकबार फिर से भाजपा का ही साथ मिला है।

English summary

Profile of Eknath Shinde: His Political Life, His Education, His Family. Know all about the new Chief Minister of Maharashtra