अभिनंदन समारोह में उद्धव-शिंदे गुट आमने-सामने, जमकर चले लात-घूंसे, पुलिस को करना पड़ा लाठी चार्ज, VIDEO

Maharashtra

oi-Sushil Kumar

Uddhav thackeray eknath Shinde faction face to face: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के ठाणे में सोमवार देर रात शिवसैनिकों में झड़प हो गई। उद्धव गुट और शिंदे गुट दोनों आमने सामने आ गए। दोनों के बीच जमकर हाथापाई हुई। दोनों गुट को शांत करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। शिंदे और ठाकरे शिवसेना के समर्थकों के बीच आधी रात को लात-घूंसे चलने लगते हैं। पार्टी के दोनों सदस्यों ने एक दूसरे पर निशाना साधा है। दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना किसन नगर इलाके की है। जहां उद्धव गुट के नवनियुक्त पदाधिकारियों का अभिनंदन हो रहा था, मौके पर मौजूद शिंदे गुट ने उद्धव गुट के सदस्यों को पीटना शुरू कर दिया। मौके पर जमकर बवाल हुआ। दोनों गुट के सदस्य आपस में खूब लड़े। जमकर हाथापाई हुई। खूब लात-घूंसे चले। हालांकि, पुलिस को बीच में आना पड़ा। दोनों गुट को नियंत्रित करने के लिए लाठी चार्ज किया।

#WATCH | Thane, Maharashtra: Police resorts to lathi-charging as Shinde and Thackeray Shiv Sena factions clash after midnight; both party members have levelled allegations on the other. FIR has been filed against both pic.twitter.com/w2kL932A3C