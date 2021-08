महाराष्ट्र में BJP नेताओं की जन आशीर्वाद यात्रा पर सियासी घमासान, संजय राउत और हरदीप पुरी छिड़ी जुबानी जंग

Maharashtra

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, अगस्त 18। महाराष्ट्र में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। शिवसेना ने बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर सवाल खड़े किए हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि लोगों को इस बात का डर है कि कहीं जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए कोरोना की तीसरी लहर ना दस्तक दे दे। संजय राउत ने कहा है कि बीजेपी जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है।

वहीं संजय राउत के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है-

Please tell Sanjay Raut that I've taken note of this but we don't stop taking govt policies to the people. I shouldn't say this but look at the scenes when concerned leaders aren't wearing masks, are in close proximity to each other&are in the well of the House: Union Min HS Puri pic.twitter.com/qCUP74YJu8