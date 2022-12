Maharashtra New ATS Chief: सदानंद दाते होंगे नए ATS प्रमुख, कई अन्य अधिकारियों का भी पद बदला

विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले महाराष्ट्र सरकार ने बड़ी प्रशासनिक सर्जरी करते हुए 30 से अधिक अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है। वहीं, प्रदेश के एटीएस चीफ को भी बदल दिया है।

oi-Neeraj Kumar Yadav

महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले राज्य सरकार ने मंगलवार को बड़ा फेरबदल करते हुए 30 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। मुंबई के संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून और व्यवस्था) विश्वास नागरे-पाटिल, जिन्हें अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया है। उन्हें राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) में नियुक्त किया गया है। विनय कुमार चौबे के स्थानांतरण के बाद पद रिक्त था, जिन्हें पिंपरी चिंचवाड़ पुलिस आयुक्त के रूप में तैनात किया गया है।

Maharashtra | Sadanand Date to be the new ATS chief of Maharashtra. Pune Police Commissioner Amitabh Gupta has been transferred; Ritesh Kumar will be the new Police Commissioner of Pune.