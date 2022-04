बिजली संकट: 'सिर्फ 1.5 दिन का कोयला बचा है...' क्या महाराष्ट्र में मचने वाला है हाहाकार ?

Maharashtra

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नागपुर, 15 अप्रैल: पंजाब के बाद महाराष्ट्र भी बड़े बिजली संकट की चपेट में आ सकता है। राज्य के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत की मानें तो कुछ विद्युत उत्पादन प्लांट में चंद दिनों का ही कोयला बच गया है। जबकि, राज्य में बिजली की डिमांड रिकॉर्ड 28,000 मेगा वॉट स्तर तक पहुंचने की रिपोर्ट आ रही है। उधर राज्य सरकार ने केंद्र से पूर्ण सहयोग नहीं मिलने का आरोप लगाने के साथ ही, जल विद्युत के विकल्पों के लिए जल संसाधन विभाग को तैयारी शुरू करने के लिए भी कह दिया है। राज्य ने 20 लाख मीट्रिक टन कोयले की आयात की भी तैयारी की है, लेकिन इसमें अभी देरी है और इसके चलते बिजली कटौती की वजह से लोगों की मुसीबतें शुरू हो चुकी हैं।

English summary

Heavy power crisis started in Maharashtra, Power Minister Nitin Raut said that only one and a half day coal is left in some plants, preparing for hydropower generation