Patra Chawl Case: 10 घंटे की पूछताछ के बाद ED दफ्तर से निकले संजय राउत, जानिए क्या कहा?

मुंबई, 01 जुलाई: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शिवसेना सांसद संजय राउत से करीब 10 घंटे तक पूछताछ की। शिवसेना नेता राउत सुबह 11 बजे जांच एजेंसी के सामने पेश हुए थे। पात्रा चावल भूमि घोटाला मामले में संजय राउत मुंबई में ED दफ्तर पहुंचे। यह मामला एक हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के जमीन घोटाले का है। अब पूछताछ के बाद संजय राउत ईडी कार्यालय से निकले चुके हैं। उन्होंने ईडी ऑफिस से बाहर आने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैंने पूरा सहयोग किया है और उनको जो जानकारी चाहिए थी वो मैंने दी है।

पूछताछ के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि अगर उनके मन में कोई शंका है तो केंद्रीय एजेंसियों के सामने जाना हमारा कर्तव्य है, ताकि लोगों के मन में हमारे बारे में कोई शंका ना हो। मुझसे 10 घंटे तक पूछताछ की गई और मैंने पूरा सहयोग किया।

Maharashtra | It is our duty to go in front of the central agencies if they have any doubt in their minds so that people do not have any doubt in their minds about us. We were questioned for 10 hours and we gave full co-operation: Shiv Sena MP Sanjay Raut, in Mumbai pic.twitter.com/8tbQn0aNZL