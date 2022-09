Cyrus Mistry Car Crash: पुलिस ने बताई हादसे की वजह, दर्ज की ADR

Maharashtra

oi-Love Gaur

पालघर, 04 सितंबर: मुंबई के सटे पालघर के पास मुंबई-अहमदाबाद हाईवे पर टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की कार दुर्घटना का शिकार हो गई, जिसमें उनका मौके पर ही निधन हो गई। पालघर पुलिस के मुताबिक हादसा दोपहर करीब 3 बजे हुआ, कार में कुल 4 लोग सवार थे, जिसमें सायरस मिस्त्री समेत दो की मृत्यु हो गई। हादसे की तस्वीरें भी सामने आई है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भयानक दुर्घटना थी।

वहीं हादसे को लेकर न्यूज एजेंसी एएनआई ने पालघर पुलिस सूत्र के हवाले से बताया कि प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि कार चालक ने अपना कंट्रोल खो दिया, जिसके बाद कार डिवाइडर से जा टकराई। साइरस मिस्त्री का पार्थिव शरीर कासा के एक सरकारी अस्पताल में है। पुलिस द्वारा प्रक्रिया के अनुसार एक दुर्घटना मृत्यु रिपोर्ट (ADR) दर्ज की जा रही है।

Around 3pm, the car got into an accident as it crashed into a divider on the bridge above Surya River while travelling from Ahmedabad to Mumbai. Four people were inside, out of them 2 people died on the spot & the rest 2 were shifted to a hospital: Palghar SP Balasaheb Patil https://t.co/mWOib5mqYi pic.twitter.com/XnwUVfuI12