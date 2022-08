अमरावती के उमेश कोल्हे हत्याकांड में NIA को एक और कामयाबी, गिरफ्तार हुआ 10वां आरोपी

Maharashtra

अमरावती, अगस्त 12। अमरावती में उमेश कूल्हे की हत्या के मामले में NIA ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, एनआईए ने 28 वर्षीय शेख छोटू की गिरफ्तारी की है। यह इस मामले की 10वीं गिरफ्तारी है। बताया जा रहा है कि शेख छोटू की इस हत्याकांड में सक्रिय भूमिका थी।

उमेश को मारने के बाद हुई थी बिरयानी पार्टी

आपको बता दें कि एनआईए ने हाल ही में उमेश कोल्हे की हत्या के मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा किया था। दरअसल, एनआईए ने बताया था कि उमेश की हत्या एक टारगेट किलिंग मर्डर था। हत्यारों ने उमेश को मारने के बाद जश्न भी मनाया था। सभी ने बिरयानी पार्टी का आयोजन किया था।

